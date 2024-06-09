Üye Girişi
Haberler

CHP Buğday Mitingi Düzenleyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini belirterek, üreticinin sesini duymak ve duyurmak için 'buğday mitingi' düzenleyeceklerini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday fiyatlarının üreticiyi mağdur ettiğini belirterek, üreticinin sesini duymak ve duyurmak için "buğday mitingi" düzenleyeceklerini bildirdi.

Özel, İzmir programı kapsamında, Bayraklı Kulalılar Derneği tarafından Sasalı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen 12'nci Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine katıldı.

Yaptığı konuşmada, İzmir'de Manisalı hemşehrileriyle buluşmanın kendisi için ayrı bir heyecan oluşturduğunu söyleyen Özel, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Keşkeğin buğdaydan yapıldığını ve bu bitkinin Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Özel, ama buğday üreticilerinin hak ettiğini alamadığını öne sürdü.

Geçen yıl 8,25 lira olan buğdaya bu yıl 9,25 lira verildiğini kaydeden Özel, "11 lira maliyeti olan buğday 9 lira 25 kuruştan satılmak zorunda olunca buğday üreticisi perişan oldu. Geçen hafta bugün Rize'de çay mitingindeydim. Çay, buğday... Önümüzdeki dönem fındıkta, üzümde de fiyat açıklanacak. Ama maliyetin altında fiyatlarla perişan ediyorlar. Buradan ilan ediyorum; bu 9 lira 25 kuruşluk fiyat üreticiyi perişan ediyor. İsyan büyük. Önümüzdeki cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi olarak buğday üreticisinin sesini duymak, Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz." dedi.

Özgür Özel, halk için mücadele ettiklerini, kesinlikle kavga etmek için gelmediklerini ama işsizler, emekliler, çiftçiler ve yoksullar için kavganın en büyüğünü vereceklerini ifade etti.

Kendisini umutsuz hissedenlere seslendiğini dile getiren Özel, "Asla umutsuz olmayın, sizin gündeminizde olmayan hiçbir gündemle meşgul değiliz. Oyalanmayız, dikkatimizi dağıtmayız, bizim derdimiz sizin derdiniz. Bizim işimiz sizin sesinizi duyurmak. Sesinizi duyurduğumuzda, duyanlar gereğini yaparlarsa ne ala, yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam. Ne zamana kadar? Atatürk'ün partisini iktidar yapana kadar." diye konuştu.

Bayraklı Kulalılar Derneği Başkanı Veli Topal da katılımlarından dolayı Özel ve beraberindekilere şükranlarını iletti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da etkinlikte birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Menemen Belediyesinde işten çıkarıldıklarını öne süren işçilerle görüşen Özgür Özel, daha sonra keşkek kazanını karıştırıp tadına baktı.

Kaynak: AA / Politika

Özgür Özel Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title