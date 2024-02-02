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CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı Aday Adayları Sıralamaya Tepki Gösterdi

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CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından İl Genel Meclisi üye aday adaylarının açıklanmasının ardından aday adayları sıralamaya tepki gösterdi. Aday adayları, sıralamanın CHP MYK yetkisine bağlı olduğunu belirtti ve İlçe Başkanlığının sıralama yapma yetkisi olmadığını ifade etti.

CHP Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından İl Genel Meclisi üye aday adaylarının açıklanmasının ardından aday adayları sıralamaya tepki gösterdi.

İl Genel Meclisi üye aday adaylarından Derya Çevik, Mahmut Fındık ve Nadir Saka, mevcut sıralamanın CHP MYK yetkisine bağlı olduğunu belirtti. Aday adayları yaptıkları ortak açıklamada, "Aday belirleme ve sıralama yetkisi tüzüğümüzce CHP Genel Merkezi MYK yetkisine bağlıdır. MYK yetkisi Bozüyük İlçe Başkanlığına devredilmediğinden dolayı İlçe Başkanlığının sıralama yapma yetkisi yoktur. Ayrıca MYK tarafından henüz yöntem belirlenmemiştir" denildi.

CHP Bozüyük İlçe Başkanlığının duyurduğu İl Genel Meclisi üye aday sıralaması şu şekilde:

1-Naci Öney, 2-Nurcan Özçakır, 3-Derya Çevik, 4-Nadir Saka, 5-Tolga Seçen. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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