CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Partiye Geri Döndü

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Parti Meclisi kararıyla affedilerek yeniden üyeliğine kabul edildi. Özcan, partililer tarafından karşılandı ve teşekkür konuşması yaptı. Seçim startının verildiği belirtildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen, dün CHP Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliğine karar verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte partililer tarafından karşılandı.

Ankara'dan Bolu'ya dönen Tanju Özcan, CHP İl Başkanlığı önünde bekleyen partililere hitap ederek, CHP'ye geri dönüş sürecinde emeği geçen partililere teşekkür etti.

Her zaman CHP'li olduğunu vurgulayan Özcan, "Aslında ben yeni gelmedim, geri geldim. Ben zaten hiçbir zaman kalbimdeki 'altı ok'u oradan çıkartmadım. Sadece hukuken bir bağ kesilmesi olmuştu. Çok şükür CHP'de yeni başlayan değişim sonrasında biz de baba ocağımıza, CHP'ye alnımızın akıyla dik bir şekilde dönmüş olduk." ifadesini kullandı.

"Bugünden itibaren seçim startını veriyoruz"

Özcan, CHP'de yaşanan değişim sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün Ankara'da gördüm ki; çok genç yöneticilerimiz var. Artık biz bu yaşta ağabey olmuşuz. Ben gençken siyasette bizim ağabeylerimiz 70 yaşında olurdu. Ama biz 50 yaşında ağabey olmuşuz bu partide. Bugünden itibaren seçim startını veriyoruz. Herkesin elini sıkacağız, herkese yaptıklarımızı anlatacağız."

CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ise Bolu Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özcan'a, CHP rozeti değil Türk bayrağı rozeti takacaklarını belirtti.

Konuşmasının ardından İl Başkanlığı binasına giren Özcan, ihraç sürecinde bir partili tarafından duvardan sökülerek çöpe atılan fotoğrafını yeniden yerine astı.

Daha sonra Tanju Özcan'a, İl Başkanı Karagöz tarafından Türk bayraklı rozet takıldı.