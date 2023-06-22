CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tüzüğün ilgili maddeleri gereği kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Öztrak ayrıca, asgari ücret ve Merkez Bankası'nın politika faizi hakkında da açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tüzüğün ilgili maddeleri gereği kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün il başkanları ile bir araya geldiğini hatırlatarak, "İl başkanlarımız, değişimin kişi bazlı bir değişim demek olmadığını, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içeren değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağını, seçimlerde herkesten çok çalışan Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmeyeceklerini de ifade etmişlerdir. İl başkanlarımız; yerel seçimler öncesi, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçireceğimizin ve kurultayımızı da tamamlayarak Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kimsesizlerin kimsesi' diyerek tarif ettiği cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımızı belirtmişlerdir" ifadelerini kullandı.'ELİNİZDEKİ SINIRLI KURŞUNU BOŞA ATIYORSUNUZ'Merkez Bankası'nın politika faizini artıran kararına da değinen Öztrak, "Tek başına faiz artışı, 'birinci öncelik' dediğiniz enflasyonu düşürmeye yetmez. Bir yandan seçim harcamalarında gaza basıyorsunuz, bir yandan faiz artırıyorsunuz. Bir elinizle yaptığınızı, öbür elinizle bozuyorsunuz. Elinizdeki sınırlı kurşunu boşa atıyorsunuz. Tekrar söylüyoruz; bütüncül, güçlü çapalara sahip bir program olmadan bu iş gitmez" dedi.'BU ASGARİ ÜCRET ÇALIŞANLARA ÇAY SİMİDİ OLUR'Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücretin daha önce 15 bin lira olması gerektiğini söylediklerini; ancak hükümetin 11 bin 402 lira olarak açıkladığını hatırlatan Öztrak, "Sadece ilk 6 aydaki enflasyonu dikkate aldılar. Söz verdikleri 500 dolara bile ulaşamadılar. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonu görmezden geldikleri için de emekçilerimizi bir kere daha enflasyon canavarının dişlerinin arasına attılar. Korkarım, saray gazete ve televizyonlarında davul zurnayla duyurulan bu asgari ücret de bundan öncekiler gibi, en fazla 2 ay sonra açlık sınırının altına düşecek. Bu asgari ücret çalışanlara can simidi değil, çay simidi olur" diye konuştu.'PARTİ İÇİ YENİLENME SÜRECİNİ İSTİŞARE EDEREK TAMAMLAYACAĞIZ'Genel seçimlerde parti olarak istedikleri sonucu alamadıklarını dile getiren Öztrak, "Başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz çok çalıştık; ama kazanamadık. Buna çok üzüldük; ama üzülmek yetmiyor. Şimdi ayağa kalkma, eksikleri ve hataları gidererek üstümüzü silkeleyerek, yeniden mücadeleye başlama vakti. Parti içi yenilenme sürecini kavgayla değil; ama demokrasinin gereği olarak, tartışarak ve istişare ederek, mevzuatın izin verdiği en hızlı şekilde tamamlayacağız. Demokrasiden yana muhalefetin birleşen gücünü tahkim edip artıracağız. Seçimi kazanamadık; ama bu ülkenin aydınlık yarınlarına ve demokrasiye inanan vatandaşlarını tek vücut haline getirdik" dedi.Öztrak, soru üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Öztrak, "Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Sayın Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik" ifadelerini kullandı.'CHP'NİN HİÇBİR İL BAŞKANI, MUTABAKATI OLMAYAN BİR METNE İMZA ATMAZ'
Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 81 il başkanının imzası bulunan bildirinin 4 il başkanı tarafından hazırlandığı bilgisine sahip olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Burada bir yanlış bilgi edinme var. Bütün toplantılarda olduğunu gibi, sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi kurulur. Burada da 4 kişilik bir redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu komite bir metin hazırlamış; ondan sonra 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp gurubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmıştır. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmiştir. Ardından bunu, ortak bir mutabakat metni haline getirerek imzalamışlardır. CHP'nin hiçbir il başkanı, mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz" diye konuştu.