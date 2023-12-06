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CHP Bodrum'da 25 belediye başkan aday adayı çıkardı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum'da 25 başkan aday adayı çıkardı. Muğla'da da en çok aday adayı çıkaran Bodrum Meclis üyeliği için aday adayı sayısının 114 olduğu bildirildi.

CHP Bodrum'da 25 belediye başkan aday adayı çıkardı

MUĞLA - Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum'da 25 başkan aday adayı çıkardı. Muğla'da da en çok aday adayı çıkaran Bodrum Meclis üyeliği için aday adayı sayısının 114 olduğu bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 5 Aralık Salı günü saat 17.00 itibarıyla belediye başkan aday adayı ile meclis üyesi aday adaylığı başvuruları sona erdi. CHP'nin kalesi olarak bilinen Bodrum'da 25 belediye başkan aday adayı çıktı. CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'na yapılan başvuruların sona ermesiyle birlikte, Muğla'da da en çok aday adayı çıkaran Bodrum Meclis üyesi aday adayı sayısının 114 olduğu bildirildi. Rekor sayıda başvurunun olduğu Bodrum'un yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı sayısının 10 olduğu, Fethiye'nin 8 aday adayı çıkardığı, Marmaris ise 7 aday adayının başvurduğu, Milas için ise 8 aday adayının ilçe örgütüne başvuruda bulunduğu öğrenildi. Muğla'nın Ula ilçesinden 10 aday adayı, Köyceğiz ilçesinden 4 aday adayı, Menteşe ilçesinden ise 9 belediye başkan aday adayının başvurduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, 25 belediye başkan aday adayları olduğunu ifade ederek, "Bunlardan 21 erkek, 4 kadın adayımız var. 114 meclis üyesi aday adayımız var. Bunların içerisinde 85 erkek, 29 kadın aday adayımız var. Türkiye genelinde bilmiyorum ama Bodrum için bu bir rekor sayıda başvuru. Bu başvuruların sokağın coşkusu ve ilgisi ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bodrum'da yaşayanlar genellikle Cumhuriyet sevdalıları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme eğilimi olan insanların olduğunu düşündükleri için bu kadar yüksek bir katılım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ilçe seçimleri ve il seçimlerinin ardından genel kurultayımız oldu. Bu kurultayın ardından sokağa biraz umut geldi değişimden dolayı. Bu değişimin yansımalarını adaylarımızda görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi uzun zamandan beri Muğla'da iktidardır. Bu iktidarın devam etmesi ve devam edeceğinin göstergesidir bu aday bolluğu. Bir cazibe merkezi olarak görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum'da ve Muğla'da ben buna inanıyorum. Bodrum'daki ilçe örgütümüzdeki toplantı masamı uzattım. Şu anda 22 meclis üyemiz var Bodrum'da bunu 24 meclis üyesine çıkaracağımıza inanıyorum ben şahsım olarak. Bodrum'da yüzde 50 oyun üzerinde seçimi alıp yine iktidar olacağımıza inanıyoruz, ben ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimim. Muğla adayımızla birlikte Muğla'nın 11 ilçesini alacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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