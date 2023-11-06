CHP Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri Belli Oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda parti organları için yapılan seçimler sonuçlandı. CHP Bilim Kültür Sanat Platformu listesinin oylama sonuçları da belli oldu. Buradan, cinsiyet kotası hesabı da yapılarak seçilen 8 kişi Parti Meclisi'nin (PM) de üyesi oluyor. Bu platformda en yüksek oyu Yankı Bağcıoğlu aldı.

Kurultay Delegeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterdiği 12 kişi içerisinden 8'inin seçileceği Bilim Kültür Sanat Platformu üyeliği için de oy kullandı. CHP Bilim ve Kültür Platformu aday listesinden en yüksek oyu alan 8 kişi Bilim ve Kültür Platformu üyeliğine seçilecek. Tüzük gereği, seçilen üyelerin yüzde 30'nun kadın üyelerden oluşması gerekiyor.

Kurultayda Bilim Kültür Sanat Platformu aday listesinde yer alan 12 kişinin aldığı oylar şöyle:

"Yankı Bağcıoğlu (851)

Yalçın Karatepe (829)

Volkan Demir (800)

Baran Bozoğlu (796)

İlhan Uzgel (784)

Gülşah Deniz Atalar ((772)

Fethi Açıkel (745)

Gökçe Gökçen (719)

Andaç Pamuk (685)

Armağan Erdoğan ((659)

Ali Rıza Erbay (652)

Tolga Sağ (613)"