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CHP Beypazarı İlçe Başkanlığı Olağan Kongreye Gidiyor

Politika Haberleri

CHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, 13 Ağustos Pazar günü olağan kongreye gidecek. Delege seçimlerinin ardından Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kongreye tüm delegeler davet edildi.

CHP Beypazarı İlçe Başkanlığı 13 Ağustos Pazar günü olağan kongreye gidiyor.

CHP Beypazarı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, delege seçimlerinin ardından 13 Ağustos Pazar günü Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde kongrenin gerçekleştirileceği bildirildi.

CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, tüm delegeleri yapacakları olağan kongreye beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Politika

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