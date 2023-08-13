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CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, güven tazeledi

Politika Haberleri

CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, güven tazeledi.

Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye Kostak tek aday olarak katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Kostak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye, CHP MYK Üyesi Aylin Yaman, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz, siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı Hisarcık Politika Haberler

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