CHP, Belediye Başkanlarının Gözaltına Alınmasının Ardından Olağanüstü Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Antalya, Adana ve Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı 3,5 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, MYK'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı ve izlenecek yol haritası görüşüldü.