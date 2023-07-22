CHP Belediye Başkanları Toplantısı Sonuçlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Belediye Başkanları Toplantısı'na, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Partide tartışmalara neden olan çevrimiçi toplantının ardından gerçekleşen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için toplantıya davet edilmedi. 36 belediye başkanının mazeret gösterip katılmadığı toplantıda Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları, yaklaşan yerel seçimler ve belediyelerin mevcut sorunları ve ele alındı.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Yılmaz Büyükerşen parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirtti. Büyükşeren, toplantıda bazı belediye başkanlarının parti yönetiminde değişim konusunu açtığını da sözlerine ekleyerek, "Toplantıda bana göre bir gerilim yaşanmadı. Ama yaşandı diyenler olabilir mi olabilir. Genel Başkan (Kılıçdaroğlu) çok detaylı açıklamalarda bulundu ve o açıklamalar yapılırken düşündüm ki o konuların üstünde pek de durmamışız. Bilmediğimiz çok şey var ve iletişim kopukluğumuz var" açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise herhangi bir açıklamada bulunmadı. - ANKARA