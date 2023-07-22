CHP Belediye Başkanları Toplantısı Sonuçlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısı sona erdi.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.

Toplantının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gazetecilerin, toplantının içeriğine ilişkin sorusu üzerine, "Öz eleştiriler yapıldı, hatalar ve kusurlar nelerdi, ne yaptık ve bir daha tekrarlamamak için ne yapmamız lazım..." dedi.

Büyükerşen, "Toplantıda değişim konusu açıldı mı?" sorusunu, "Değişim konusu, zaten ihtilafın ana nedenleri değişim mi, yenilenme mi, dönüşüm mü, o kavramlar bile orta yere atılmış, derinlemesine üzerinde düşünmediğimiz konular." şeklinde yanıtladı.

"Toplantıda gündeme geldi mi, konuyu açan belediye başkanı oldu mu?" şeklindeki soruya Büyükerşen, "Tabi açan belediye başkanı arkadaşlarımız da oldu." dedi.

"Sayın İmamoğlu mu açtı?" sorusuna Büyükerşen, "Hayır İmamoğlu da kendi düşüncelerini söyledi." cevabını verdi.

Büyükerşen, "Bir gerilim yaşandı mı?" sorusu üzerine, "Bana göre yaşanmadı ama 'yaşandı' diyenler olabilir mi bilmem. Yoksa Genel Başkan çok detaylı açıklamalar yaptı." dedi.

"Toplantıdan uzlaşı mı yoksa daha büyük bir ayrışma mı çıktı?" sorusuna ise Büyükerşen, "Ayrışım falan çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Hepimiz şapkamızı önümüzü koyduk, düşündük. Genel Başkan şimdiye kadar yaptığımız, yapılan eleştirilere çok detaylı cevaplar verdi. Öyle cevaplar verdi ki karşısında aksini iddia etmemiz söz konusu olamazdı." yanıtını verdi.

Toplantıya, CHP'li 250 belediyeden 36'sı mazeret bildirerek katılmadı.