CHP Belediye Başkanları Toplantısı Sonuçlandı
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CHP'nin belediye başkanları toplantısı sona erdi. Toplantıda öz eleştiriler yapıldı ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Toplantıda genel başkan detaylı açıklamalar yaparak eleştirilere cevap verdi.
TOPLANTI SONA ERDİ
CHP'nin belediye başkanları toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat 20 dakika sürdü. 36 belediye başkanının katılmadığı toplantının ardından resmi açıklama yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, genel merkez çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda öz eleştiriler yapıldığını söyledi. Büyükerşen, şunları söyledi:"Hatalar, kusurlar nelerdi, ne yaptık? Bir daha tekrarlamamak için onu ne yapmamız lazım? İç ve dışta birtakım merkezler Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, parçalanması demek Türkiye'nin yüzüncü yılından sonraki ikinci yüzyılda yavaş yavaş zayıflayan bir devlet olmasına sebep olabilir ve her şeye yazık olur. Laikliğe yazık olur. Hukuksuzluk olur. Yani kısacası Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurmuş olduğu Cumhuriyet'in ilkelerini kaybetmek demek, Türkiye'nin zayıflatılması demektir."Toplantıdaki konuşmasında bu konulara dikkat çekerek uyanık olmaları gerektiğini ifade ettiğini belirten Büyükerşen, "Yerel seçimlerden önce birlik ve beraberlik içinde olmamız, gerek mahalli seçime, gerek kongrelerde ve kurultaylarda ortak listeyle gidilmesi gerektiğinin şart olduğuna inandığımı söyledim" dedi.
Büyükerşen, değişim konusunun toplantıda gündeme geldiğini ifade ederek, "Gerilim yaşanmadı. Ben bana göre yaşanmadı. Ama 'yaşandı' diyenler olabilir mi? Bilmem. Yoksa genel başkan çok detaylı açıklamalar yaptı. ve o açıklamalar yapılırken de ben dahil düşündüm ki o konuların hiç fazla üzerinde durmamışız. Hakikaten bilmediğimiz çok şey var. İletişim kopukluğumuz var. Sadece gazetelerde, medyada karşılıklı görüşmelere gitmemiz de doğru bir şey değilmiş. Ayrışım falan çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Yani hepimiz şapkamızı önümüze koyduk, düşündük. Genel başkan bir kere şimdiye kadar yaptığımız eleştiriler, yapılan eleştirilere çok detaylı cevaplar verdi. ve öyle cevaplar verdi ki karşısında aksini iddia etmemiz söz konusu olamazdı" ifadelerini kullandı.