CHP Bayburt İl Başkanlığına Haktan Yücel seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanlığının olağan genel kurulu sonuçlandı. 3 adayın yarıştığı kongrede Haktan Yücel CHP Bayburt İl Başkanlığını kazandı.

Parti binasında gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yaptı. Divanda ise Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç görev aldı. Mevcut Başkan Adil Uzunhan'ın, Haktan Yücel'in ve Sercan Türker'in aday olduğu kongrede 73 delege oy kullandı.

Sandıkların açılmasıyla birlikte oy sayımları sonucunda Haktan Yücel 31 oy alarak CHP Bayburt İl Başkanı seçilirken, Adil Uzunhan 26, Sercan Türker ise 16 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından üç aday kongre divan başkanı ile birliktelik sözü verdi. Milletvekili Suiçmez seçim sonuçlarının hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak Haktan Yücel ve yönetimini kutlarken, Adil Uzunhan'a ise bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Haktan Yücel'in yönetiminde şu isimler yer aldı: Adem Batmaz, Temel Gündüz, Hasan Özbek, Erkan Yılmaz, Gürbüz Er, Hayrettin Kosdik, Hüseyin Gülhan, Hakan İlhan, H. Mustafa Akkuş, Kubilay Erel, Maksut Erol, Muzaffer Karaer, Salim Cefa, Sadri Subay, Şirin Şengün, Turgut Yılmazoğlu, Zafer Akagündüz, Zafer Yıldırım, Muzaffer Akkuş.

Kurultay delegeliğine ise Fatih Bayram ve Maksut Erol seçildi. - BAYBURT