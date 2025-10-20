CHP Bayburt İl Başkanlığı'na Av. Sercan Türker Seçildi

CHP Bayburt İl Başkanı Av. Sercan Türker oldu. Mevcut Başkan Haktan Yücel ile Av. Sercan Türker'in çekiştiği kongrede, yeni başkan Av. Sercan Türker seçildi.

Kongrede oy atım işleminin tamamlanmasıyla birlikte belirtilen saatte sandık açıldı. 72 oyun atıldığı seçimde, 40 oy Av. Sercan Türker'e, 30 oy Haktan Yücel'e çıktı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP Bayburt İl Eski Başkanı Hasan Türker'in torunu olan ve parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan yeni il Başkanı Av. Sercan Türker, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, delegelere teşekkür etti. - BAYBURT