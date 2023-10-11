CHP, Basın Özgürlüğü Ofisleri Açacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, 81 ilde 'Basın Özgürlüğü Ofisleri' açacaklarını belirterek, "Biz, Cumhuriyet'i kuran partiyiz. Türkiye'de basın özgürlüğünün güvencesiyiz. Basın özgürlüğü için elimizi ve gövdemizi taşın altına koyuyoruz" dedi.

CHP'li Eren Erdem, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erdem, gazeteci Alican Uludağ'ın Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haberler yaptığı için tehdit edildiğini ifade ederek, "2023 yılında, bir gazeteci çıkıp alenen tehdit edildiğini ifade ediyor. Bu kabul edilemez durum ve şartların sebebi nedir? Ne tür bir cesaret, nasıl bir pervasızlık böyle bir hadsizliği beslemektedir? Kimler, bir gazeteciyi işini yaptığı için böyle ulu orta tehdit edebilme cesareti göstermektedir? Bu tehditleri yapanların arkasında kamusal bir güç var mıdır? Sayın İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; Alican Uludağ nezdinde, haber yaptığı için burnu kanayacak tek bir gazetecinin dahi sorumluluğu sizdedir" dedi.

'TÜM GAZETECİ DAVALARINA HUKUKİ DESTEK VERECEĞİZ'

CHP Medya birimi olarak 'Basın Özgürlüğü Ofisi' projesini hayata geçireceklerini duyuran Erdem, şöyle konuştu:

"Biz, Cumhuriyet'i kuran partiyiz. Türkiye'de basın özgürlüğünün güvencesiyiz. Basın özgürlüğü için elimizi ve gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir 'Büyük Anadolu Buluşması' gerçekleştirdik. Bu buluşmada, çatı örgütleri dahil basın örgütlerimizi, yerel gazetelerimizi ağırladık. Onların sorunlarını dinledik. Özellikle, yerel basını yok etmeyi amaçlayan 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' üzerine Genel Başkanımız açık tepkisini ortaya koydu. Ortaya çıkan tabloda, 3'üncü kez gerçekleştirdiğimiz bu görüşme, basın özgürlüğü hususundaki tutarlı mücadelemizin bir parçası oldu. Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. 'Basın Özgürlüğü Ofisi', 81 ilde CHP uhdesinde kurulacaktır. Ankara'da, basın kuruluşlarıyla istişare içerisinde oluşturacağımız bir yürütme kurulunu hayata geçireceğiz. Akabinde, tüm illerde, gazeteci ve hukukçu arkadaşlarımız ofislere katılacak. Peki bu ofis ne yapacak? Tüm gazeteci davalarına şartsız hukuki destek vereceğiz. Tüm yargılamaları izleyeceğiz, tarafı olduğumuz her platformda raporlarımızı sunacağız. TBMM uhdesinde, tüm bu yargılamaların gündemde olmasını sağlayacağız. Gazetecilere yönelik baskılara karşı aktif bir mücadele başlatacağız. Çalışan gazetecilerin haklarını gözeteceğiz. TBMM çatısı altında, Basın Kanunu'nun gazetecilerin talepleri doğrultusunda düzenlenmesi adına ciddi bir çalışmayı ofisimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz."