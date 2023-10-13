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CHP Bartın İl Başkanlığına İsmail Cem Akyol Seçildi

CHP Bartın 38. Olağan İl Kongresinde İsmail Cem Akyol, 94 oy alarak CHP Bartın İl Başkanı seçildi. Diğer aday Mehmet Yıldırmak ise 91 oy aldı. Kongrede il yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.