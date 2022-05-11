CHP Balçova'dan Ankara çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova İlçe Örgütü, tam kadro Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, Kılıçdaroğlu'na yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

CHP Balçova İlçe Örgütü, tam kadro Ankara'ya gitti. Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kollarının yönetiminin yer aldığı heyet, ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) haftalık grup toplantısına katıldı. Ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Balçova heyeti, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, ilçede partinin tüm kadrolarının birlik içinde çalıştığını ifade ederek, "Sahada bu uyumun avantajını yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza başta aile destekleri sigortası başta olmak üzere iktidara geldiğimizde yapacağımız tüm hizmetleri anlatıyoruz. Belediyemizin başarıyla sürdürdüğü hizmetler de vatandaşımız tarafından takdirle karşılanıyor. Tüm bu avantajları bir araya getirerek çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise yaşanan ekonomik krizde Balçova'da hiç kimseyi yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Biz yatırım tercihlerimizde de hizmet tercihlerimizi de insan odaklı politikalar çerçevesinde oluşturuyoruz. Sizin bugün konuşmanızda da ifade ettiğiniz gibi vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan herkesin derdine çare olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Balçova'daki parti kademeleri arasındaki uyumun çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Sizler uyum içinde başarıyla hizmet ettiğiniz sürece vatandaşımız bunu görecek bu çalışmalarınızı ödüllendirecektir. Hepimizin çok çalışması gereken bir süreçteyiz. Bu birlikteliğinizi hiçbir zaman bırakmayın" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika