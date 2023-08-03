CHP Aydın İl Başkanı: Yerel Seçimlere Güçlü Bir Şekilde Hazırlanıyoruz

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ve büyükşehir ile ilçe belediyelerini kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Saatçı, seçimlerin Türkiye'nin aydınlık yarınlarına inananların dayanışma içinde hazırlanması gerektiğini vurguladı.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını, büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Turistik Park'ta gazetecilere bir araya gelen Saatçı, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin çok önemli bir dönemeç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin aydınlık yarınlarına inananların dayanışma içinde seçimlere hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Saatçı, "Kendimize güveneceğiz. Birbirimizi suçlamayacağız. Birlikte doğruları bulacağız. Bize oy veren 25,5 milyon dahil, milletimizin hiçbir ferdinin hakkını yedirmeyeceğiz. Arkamızdaki desteği 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Saatçı, yerel seçimlerde Aydın büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanacaklarına olan inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.