CHP Aydın'da 63 Kişi Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) belediye başkan ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı süreci sonlanırken, Aydın'da 63 kişi belediye başkan aday adayı olarak il ve ilçe başkanlıklarına müracaatta bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) belediye başkan ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı süreci sonlanırken, Aydın'da 63 kişi belediye başkan aday adayı olarak il ve ilçe başkanlıklarına müracaatta bulundu.

CHP'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim için çalışmalar aralıksız sürüyor. CHP il ve ilçe başkanlıklarına yapılan belediye başkan ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı için yapılan başvurularda katılımın yoğun olması nedeniyle daha önce 28 Kasım olarak açıklanan süre, MYK kararıyla 5 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olmak isteyen partililer aday adaylığı müracaatlarını parti başkanlıklarına teslim ederken, dün itibari ile bu süre sonlandı. CHP Aydın'da 1 büyükşehir 17 de ilçe olmak üzere toplamda 18 belediye için toplamda 63 kişinin belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

CHP Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Partimizin 5 Aralık itibari ile aday adaylığı başvuru süreci tamamlanmıştır. Bugün itibari ile toplam 63 belediye başkan aday adayı başvuruları ilçe başkanlıklarımız ve il başkanlığımız tarafından alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN