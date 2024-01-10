CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mevcut başkan Özlem Çerçioğlu olarak açıklandı.

CHP, bugün yaptığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından Büyükşehir dahil 11 belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu olurken, Buharkent'te Ali Okkalı, Efeler'de Anıl Yetişkin, İncirliova'da Osman Gökmen, Karpuzlu'da Tuğrul Ozan, Koçarlı'da Özgür Arıcı, Kuşadası'nda Ömer Günel, Kuyucak'ta Uğur Doğanca, Nazilli'de Gamze Yolcu Metin, Söke'de Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar'da Malik Ercan isimleri belediye başkan adayı olarak açıklandı. - AYDIN