CHP, Atatürk'ü ölümünün 85. yılında anma videosu paylaştı

CHP, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla andı. Paylaşımda, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.' Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz' açıklaması yapıldı.

CHP, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla andı. Paylaşımda, "'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.' Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz" açıklaması yapıldı.

CHP, resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımla Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında andı. "'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.' Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz" notuyla paylaşılan videoda; Atatürk'ün vefatının ardından yayınlanan radyo anonsları ve Atatürk'ün cenazesinden görüntüler yer aldı.