CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasında yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Çelik, Kemalpaşa- Hopa arasında iktidar üyelerinin 2 yıl önce 'hizmette sınır yoktur' diyerek gösterdikleri ve bugün dikenlerle kaplı yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildiğini belirtti. Çelik, "Ben grubumla birlikte buna evet demek zorunda kaldım ki eğer evet demesek bu kez de hizmete karşı çıkıyorlar diye siyasal propaganda yapacaklar. Evet 2,5 trilyon Kemalpaşa'ya hizmet edilecekse başımızın üstünde ama ben daha önceden bu yürüyüş yoluna yapılan harcamaya dikkat çekmek istedim" dedi.

CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi ve Kemalpaşa İl Encümeni Şenol Çelik, ilçede yaşanan sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Çelik, şunları söyledi:

"ARTVİN'DEKİ HİZMETLERİN EKSİKSİZ OLMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Dikkatinizi Artvin Kemalpaşa'daki eksiklere çekmek istiyorum. Amacım hizmetlerin eksiksiz gelmesi değil özellikle de tüm Artvin'deki hizmetlerin eksiksiz gelmesini sağlamaktır benim amacım. Ben Kemalpaşa encümeniyim dolayısıyla Hopa ve Kemalpaşa yolu arasındaki eksiklere ve Kemalpaşa'da yapılan hizmetlerinin eksiklerini tamamlanmasıdır ve ben de bütün bunlara dikkat çekmek için açıklama yapmak istiyorum. Az önce İl Genel Meclisi toplantısında, Kemalpaşa'da yürüyüş yolu için 2.5 trilyonluk bir borçlanmadan bahsedildi ama ne yazık ki ben iki yıl önce Kemalpaşa'da Sarp sınır yolu üzerinde o dönemin yetkilileri yol üzerinde bir yürüyüş yolu göstermişlerdi. İşte yürüyüş yolu burada ve ben bu yolu bulamadım ve bu yol dikenlerle ve çöple kaplı bir yol isterseniz gidip bakabilirsiniz. Yani bize iki yıl önce 'hizmette sınır yoktur' diyen iktidar temsilcilerinin o gün gösterdikleri yürüyüş yolu dikenlerle kapalı, oysa bugün ise yürüyüş yolu için borçlandırma talep ettiler. Evet ben grubumla birlikte buna evet demek zorunda kaldım ki eğer evet demesek bu kez de hizmete karşı çıkıyorlar diye siyasal propaganda yapacaklar. Evet 2,5 trilyon Kemalpaşa'ya hizmet edilecekse başımızın tacıdır. Ama benim bahsetmek istediğim şey ise daha önceden bu yürüyüş yoluna yapılan harcamaya dikkat çekmek istedim.

"İKİ CAN İÇİN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÖNLEM ÜÇ ADET DUBA MI?"

Bunun dışında geçen mart ayındaki toplantıda yine basın mensubu arkadaşıma iki Kemalpaşalı genç arkadaşımızın gölete düşerek öldüklerini ifade etmiştim. Ben belgesiz konuşmam ve fotoğraflar burada arkadaşlar bu gölette boğuldular. Karayollarının açmış olduğu bu menfezde su toplanmış, bu alana araç düşerek maalesef iki arkadaşımız burada boğuldu. Bunları mart ayındaki toplantıda bahsettim ve aradan üç ay geçmesine rağmen yol bu şekilde ve hiçbir güvenlik önlemi yoktur değerli arkadaşlar. Bu kazadan üç ay sonra bölgeye gittiğimde önlem diye karşıma çıkan tek şey üç tane duba arkadaşlar. Evet soruyorum iki can üç duba mıdır? Oradan geçen araçların oraya düşmesini üç duba önlüyor mu?

"300 BİN LİRAYI ÇÖPE ATTINIZ"

Yine mart ayında yine fotoğraflarla Kemalpaşa İlköğretim Okulu'nun durumunu sormuştum ve bununla ilgili meclisimize bilgi verilmesi hususunda meclis başkanına soru önergesi vermiştim. Şu okulu bir görün Kemalpaşa İlköğretim Okulu'nu görün, 8 yıllık okuldu ve bu okul yıkılmıştı ve 2007 de ve 300 bin lira harcandı ve iki yıl pandemi dönemi denk geldi ve yüz yüze eğitim görmeden ve 2009 yılının sonunda bu bina yıkıldı. O zaman mı deprem akıllarına geldi yani iki yıl öncesinde deprem araştırılması yapılarak yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı? 300 bin lira ödenerek bu bina çöpe atıldı. Sonra bu okulun yapılması konusu ipe un sermeye dönüştü. Bir türlü ihale yapılmadı ve Kemalpaşa halkı bu okulun yapılması için basın açıklaması yapılıp, okulun olduğu bölgeye yüründü. Kemalpaşa'ya okul gerekli gerçekten iki tane köyde bir tanede merkezde ilköğretim okulu var ve o ilköğretim okulunda ise 757 tane öğrenci eğitim görüyor. Çift eğitim görüldüğü için bir araç gelip boşaltıyor, sonrasında ikinci araç gelip alıp gidiyor. Bu okulun en kısa zamanda hayata geçmesi gerekiyor ki Kemalpaşa'da eğitimin rahatlaması lazım.

"MALZEMELERİN TAHRİP EDİLMESİNİN SORUMLUSU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜDÜR"

Bir ilköğretim okulunun da tüm malzemeleri var ve içerisi dolu ve bu okul taşımalı eğitime geçildiği için okulu taşıyorlar ve bir daha bu okula gelip bakmıyorlar. Ben okula gittiğimde çatıda bir okulu donatacak kadar malzeme varken, okulun bütün malzemeleri tahrip edilmiş ve görüntüler burada ve aklınıza gelen tüm malzemeler kırılmış ve kırılma ya da devam ediliyor. Ben o gün o görüntüleri aldım ve toplantıda paylaştım. O arkadaşımız yürüyüş yolunu görselden haber yapmış her ne kadar yapmadım dese de evet oraya masraf ettiler ve o yüzden bütün bunları anlatıyoruz. Bu okulla ilgili her görüntüyü almışız. Bu görüntüler sonrasında Hopa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek bir ekiple birlikte okulda ne varsa toplatılmış. Evet gittiğimizde okulda her şey tahrip edilmiş ve bir rapor tutulmuş. Arkadaşlar o raporun bizde ve grubumuzda yok hükmündedir. Bu okuldaki malzemeler milli servetimizdir ve ne oldu arkadaşlar yazık değil mi?"