CHP Antalya İl Kongresi'nde Semra Dinçer divan başkanlığına seçildi

CHP'nin bugün yapılan Antalya İl Kongresi'nde divan başkanlığına seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, "Tarladaki çiftçinin umudu biziz, ayın sonunu nasıl getireceğim diye düşünen emeklinin umudu biziz. Umutsuzluğa yer yok, 25,5 milyonun umudu biziz ve biz bu umudu daha da büyütmek zorundayız. Biz 100 yıllık çınarız. Dışarıdan baskılar var, dışarıdan partimizi bölmek için bir takım çabalar var. Bu 100 yıllık çınardan bir tane yaprak bile düşüremeyecekler. 2024 seçimlerinde, nasıl 11 büyükşehri aldıysak Manisa'yı da Denizli'yi de Bursa'yı Balıkesir'i de alacağız" dedi.

CHP Antalya İl Kongresi başladı. Kongrede Divan Başkanlığı'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer seçildi. Dinçer, şunları söyledi:

"38. Olağan İl Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Hepimizin, partimizin, örgütümüzün yanlışlarının, doğrularının, eksikliklerinin ortaklaşa konuşulacağı, muhasebesinin yapılacağı ve bu muhasebenin sonunda da ortak yolu bulacağımız kongrelerdir.

Mayıs ayında önemli iki büyük seçim geçirdik. Umudumuz büyüktü iktidara çok yaklaştık ama kazanamadık. Kazanamadık ama kazanamamamızın birtakım sebepleri vardı. Başında devletin bütün imkanlarını kullanan bir iktidarla mücadele ettik, valisiyle, kaymakamıyla, hakimiyle her alanda devletin bütün imkanlarını kullanan bir iktidarla mücadele ettik. Çok da adaletli bir seçim geçirdiğimiz söylenemez. Yalanın, montajın, iftiraların havada uçuştuğu bir seçim geçirdik. Bütün bu olumsuzluklara, bütün bu imkansızlıklara, haksız rekabete karşı biz bu ülkede farklı ideolojileri olan, bizimle belki aynı duyguları paylaşmayan 25,5 milyon oyu aldık. 25,5 milyonun umudu olduk. Önümüzde bir yerel seçim var ve biz boynumuzda 25,5 milyonun yüküyle bir an evvel kongrelerimizi bitirip, kurultayımızı tamamlayıp sahalara çıkmanın ve mücadele etmenin zamanı olduğunu biliyoruz. 25,5 milyon seçmene umut olabildiysek bu umudu büyütmek de bizim görevimiz.

Tarladaki çiftçinin umudu biziz, ayın sonunu nasıl getireceğim diye düşünene emeklinin umudu biziz. Umutsuzluğa yer yok, 25,5 milyonun umudu biziz ve biz bu umudu daha da büyütmek zorundayız. Biz 100 yıllık çınarız. Dışarıdan baskılar var, dışarıdan partimizi bölmek için birtakım çabalar var. Bu 100 yıllık çınardan bir tane yaprak bile düşüremeyecekler. 20224 seçimlerinde, nasıl 11 büyükşehri aldıysak Manisa'yı da Denizli'yi de Bursa'yı Balıkesir'i de alacağız."