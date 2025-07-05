CHP Antalya'da Miting Düzenledi: 'Bugünler de Geçecek'

KAMACI: BUGÜNLER DE GEÇECEK

CHP Antalya İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin İl Başkanlığı önünde kurulan platformda miting düzenledi. Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, milletvekili Mustafa Erdem, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Tarık Özçelik, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça ile çok sayıda partili katıldı.

Burada konuşan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, "Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız savcı karşısında ifade vermeye girdi. Altıncı dönemi, altı kez mazbata alan bir isim. Yıllardan beri kamu hizmeti yapıyor. Bu dönem ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bugün o yargılanıyor. Bugünler de geçecek. Önümüzdeki dönemlerde güneşli günlerde beraber olacağız" dedi.

BAŞARIR: YARGILANMAKTAN ASLA KORKMUYORUZ

Yargılanmaktan asla korkmadıklarını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Adil olduğu sürece, eşit olduğu sürece, bu soruşturmaların namus ekseninde yürütüldüğü sürece yargılanmaktan asla korkmuyoruz. Bizim suçumuz 31 Mart seçimlerinde birinci parti olmak. Tarihte ilk kez Antalya'yı üst üste iki kez kazanmak. Vallahi bu suçsa biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz, kazanacağız. Eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz. Ankara'nın dışına çıkıp Anadolu'yu karış karış gezeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin ve dünyanın koşarak geldiği Antalya'ya daha iyi bir şey için gelmek istediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise "20 milyondan fazla seçmenin iradesi bugün sakatlanmış durumda. Vatanın bağımsızlığı, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletimiz yok olmuş muamelesi görmektedir. Yedi düvel bu ülkeye diz çöktüremedi. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ne bu millete diz çöktüremeyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayi Milliye'nin partisidir" dedi.

Konuşmaların ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Adliyesi'ne geçti.

Haber: Antalya