CHP Ankara Milletvekili Demir, Moto-Kuryelerin İş Güvenliği ve İstihdam Sorunlarının Araştırılması İçin Önerge Hazırladı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, moto kuryelerin iş güvenliği ve istihdam sorunlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Demir, önergenin gerekçesinde, 'Özellikle kendi hesabına çalışan moto-kuryeler ve platformlar arasındaki sözleşmelerde moto-kuryeleri koruyucu düzenlemeler getirilmelidir' dedi.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ DEMİR, MOTO-KURYELERİN İŞ GÜVENLİĞİ VE İSTİHDAM SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI İÇİN ÖNERGESİ HAZIRLADI;

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, moto kuryelerin iş güvenliği ve istihdam sorunlarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Demir, önergenin gerekçesinde, "Özellikle kendi hesabına çalışan moto-kuryeler ve platformlar arasındaki sözleşmelerde moto-kuryeleri koruyucu düzenlemeler getirilmelidir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, moto kuryelerin iş güvenliği ve istihdam sorunları için araştırma önergesi hazırladı. Demir, önergenin gerekçesinde şunları belirtti:

"ILO Ankara tarafından 2022 yılında teslimat sektöründe çalışan moto kuryeler üzerine yayınlanan araştırmada, kayıt dışılığın da yaygın olduğu bu meslekte çalışanların sayısının giderek arttığı görülmüştür. Özellikle çalışanların ve hizmetin puanlandırıldığı bazı platformlarda, siparişi götüren moto kuryeye yapılan olumsuz yorum ve düşük puanlamalar, işveren tarafından moto kuryelere daha hızlı olmaları konusundaki baskıyı artırmakta ve moto kuryelerin karıştığı trafik kazalarının önünü açmaktadır.

"MOTO KURYELERİN KARIŞTIĞI KAZALARDA AŞIRI ÇALIŞMA SÜRELERİ, DİNLENME OLANAĞINDAN YOKSUNLUK, KISA TESLİMAT SÜRELERİNİN GETİRDİĞİ HIZ BASKISI GİBİ FAKTÖRLERİN DE ETKİSİ BÜYÜKTÜR"

Moto kuryelerin karıştığı kazalarda aşırı çalışma süreleri, dinlenme olanağından yoksunluk, kısa teslimat sürelerinin getirdiği hız baskısı, psiko-sosyal sorunlar, güvenlik ekipmanı eksikliği gibi faktörlerin de etkisi büyüktür. Sektörde yaşanan büyük orandaki kayıt dışılık nedeniyle kazalar iş kazası değil trafik kazası olarak kaydedilmektedir. Dolayısıyla, moto-kuryelerin yaşadıkları iş kazaları resmi rakamlara gerçekçi olarak yansımamaktadır.

"MOTO-KURYELERİN DİNLENME BAŞTA OLMAK ÜZERE TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMELERİ İÇİN ÖRGÜTLENMELERİN VE YASAL DÜZENLEMELERİN ÖNÜ AÇILMALIDIR"

CHP'li Demir araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı: "Özellikle kendi hesabına çalışan moto-kuryeler ve platformlar arasındaki sözleşmelerde moto-kuryeleri koruyucu düzenlemeler getirilmelidir. Moto-kuryelerin dinlenme başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için örgütlenmelerin ve yasal düzenlemelerin önü açılmalıdır.

Sektörde yaşanan sorunların boyutunun tam anlamıyla ortaya konulabilmesi, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar geliştirilebilmesi için sektörde çalışan moto-kurye sayıları, farklı çalışma statüleri ve kayıt dışılık gözetilerek sağlıklı biçimde belirlenmelidir. Bu sebeple moto kuryelerin sorunlarının araştırılması ve çözüm yolları üretilmesi elzemdir."