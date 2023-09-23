CHP Ankara İl Kongresi: Partinin Temel Sorunu Dava Adamlığının Bitmiş Olması

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Ankara İl Kongresi başladı. Kongrede söz alan CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Gürsel Erol, "Bu salona geldiğinizde Hikmet Çetin'i görürdünüz. Bu salona geldiğinizde İsmail Cem'i, Ertuğrul Günay'ı, Hasan Fehmi Güneş'i, Ali Topuz'u, Oya Araslı'yı, Türkan Akyol'u görürdünüz… Hepsi partinin ufkuna, vizyonuna değer katacak insanlardı. Ama şimdi neyi görüyorum, dava adamları bitmiş, bu saydığım insanların hepsi 12 Eylül'de kendi arkadaşlarının adını vermemek için partiye zarar vermemek için cezaevlerinde yatarken ama şimdi görüyoruz ki bir gün orada bir gün burada siyasetçiler var. Koltuk nerede sıcak, nerede daha fazla yetki var… Bugün oradasın, bugün buradasın. Partinin temel sorunu genel başkanlık değil, partinin temel sorunu işte dava adamlığının bitmiş olması yalaka kültürünün partiye gelmesi. Temel sorunumuz bu. Kim kimden yana olursa olsun hiç önemli değil" dedi.

CHP Ankara İl Olağan Kongresi, bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan kongrede Divan Başkanı olarak CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve PM Üyesi Ali Öztunç seçildi.

Kongrede söz alan CHP milletvekili ve PM Üyesi Gürsel Erol, şunları söyledi:

"KİMSENİN KONUŞAMADIĞINI KONUŞMAK: Bugün bu kürsüden milletvekili sıfatımla değil, eski, partiden yetişmiş, parti kültüründen gelmiş, gençlik kollarından yetişmiş, örgütten gelen birisi olarak konuşacağım. Çünkü konuşmacıları dinledim. Konuşmacılar dinlerken herkesin kendine göre sürecin değerlendirilmesiyle ilgili haklı gerekçesi var. Ama bizim gibi partinin evlatlarını, benim gibi, Ali Öztunç gibi, Hasan Baltacı gibi, Türkiye'nin birçok ilinde sokak siyaseti yaparak geldiğimiz yerlerin değerini bilen insanlara başka bir görev düşüyor. Nedir bu görev, kimsenin konuşamadığını konuşmak. Nedir bu görev, kendi geleceğinden kaygı duyarak siyasi tavır almak değil, gerçekleri konuşmak. Gerçekleri tespit etmek ve partiye yeni bir vizyon, yeni bir ufuk sağlanmasına katkı vermek.

PARTİNİN TEMEL SORUNU, YALAKA KÜLTÜRÜNÜN PARTİYE GELMESİ: Açık ve net konuşacağım. Eski il başkanımız burada… Bunların hepsinin bu partiye emeği oldu. Burada bu kongre salonunda çok kurultaylar yaptık. Ama ben aslında size hatırlatmak istediğim partinin bir lider partisi olmadığıdır. CHP'nin bir kadro partisi olduğunu ve eskiden CHP'de nasıl siyaset yapılırdı? Kimler nasıl tavır alırlardı? Bizler bu salonda kimlerle siyaset yaptık? Bu salona geldiğinizde Hikmet Çetin'i görürdünüz. Bu salona geldiğinizde İsmail Cem'i, Ertuğrul Günay'ı, Hasan Fehmi Güneş'i, Ali Topuz'u, Oya Araslı'yı, Türkan Akyol'u görürdünüz… Hepsi partinin ufkuna, vizyonuna değer katacak insanlardı. Ama şimdi neyi görüyorum, dava adamları bitmiş, bu saydığım insanların hepsi 12 Eylül'de kendi arkadaşlarının adını vermemek için partiye zarar vermemek için cezaevlerinde yatarken ama şimdi görüyoruz ki bir gün orada bir gün burada siyasetçiler var. Koltuk nerede sıcak, nerede daha fazla yetki var… Bugün oradasın, bugün buradasın. Partinin temel sorunu genel başkanlık değil, partinin temel sorunu işte dava adamlığının bitmiş olması yalaka kültürünün partiye gelmesi. Temel sorunumuz bu. Kim kimden yana olursa olsun hiç önemli değil.

TARAF OLDUĞUM TEK YER CHP: Ben bu süreçte, partinin eski Gençlik Kolları Başkanı olarak en genç il başkanı olarak Türkiye'nin en muhafazakar ve milliyetçi kentinde aday olduğum günden bu yana oyları yüzde 400 artırarak seçimle gelen birisine düşen bir tek görev var, doğruları söylemek. Bu kurultay genel başkanlık kurultayı olarak değerlendirilmemelidir. Bu kurultay CHP'nin yeni kadrolarına açılım olarak değerlendirilmelidir. Çünkü görüyorum, Oğuz Bey (Oğuz Kaan Salıcı) söyledi, geçmişte genel başkanın yanında yer alan, bu partiyi uçuruma götüren, listede milletvekilliklerini alan şimdi değişim adına yola çıkmışlar. Yok öyle bir dünya yok. Bugün bir yerde, başka bir gün yerde durmak yok. Bize düşen, asla taraf değilim, taraf olduğum tek yer CHP. Çünkü biz partimizin kurumsal kimliğini korumak ve sahip çıkmak zorundayız."