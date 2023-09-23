CHP Ankara İl Kongresi'nde Ümit Erkol 340 oy alarak seçimi kazandı

CHP Ankara İl Kongresi'nde sandıktan Genel Merkez Ekibi çıktı: Ümit Erkol 340 oyla başkan seçildi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Kongresinde iki aday arasında gerçekleşen seçim yarışını 340 oyla Ümit Erkol kazandı.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın 38. Olağan Kongresi'nde iki aday yarıştı. Ümit Erkol ve Sercan Çığgın karış karşıya geldiği kongre, Atatürk Spor salonunda gerçekleşti. Blok liste ile girilen seçimde Ankara milletvekilleri, doğal delege olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, il başkanı katıldı.

Son teşkilat başkanı, kongreye katıldı

İl kongresine CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer, Aliye Timisi Ersever, Deniz Demir, Gamze Taşçıer, Aylin Yaman, Murat Emir, Okan Konuralp, Tekin Bingöl katıldı. Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Hasan Balta, Özgür Erdem İncesu ve birçok eski milletvekili katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı.

Yapılan oylama sonucunda Ümit Erkol 340 Sercan Çığgın ise 241 oy aldı.