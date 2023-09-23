- 'CHP Ankara İl Kongresi' başladı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanının seçileceği '38. Olağan İl Kongresi' başladı.

CHP 38. Olağan Ankara İl Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Divan başkanı ve divan kurulu üyelerinin seçilmesiyle başlayan kongrede, yeni Ankara CHP il başkanı ve 72 kurultay delegesi belirlenecek. CHP'nin, 619 delege ile en çok ikinci delege sayısına sahip kenti olan Ankara'da il başkanlığı için değişimcilere yakın olduğu bilinen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sercan Çığgın ile genel merkez yönetimine yakın olan Ümit Erkol yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden istifa ederek adaylığını duyuran Çığgın, ABB Başkanvekilliğinden önce CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile Çankaya Belediyesi ve ABB'de belediye meclisi üyeliği yaptı. CHP Genel Merkez yönetimine yakın olduğu belirtilen Ümit Erkol ise, Ankara il yöneticiliği görevinde bulundu.

Kongreye ABB Genel Başkanı Mansur Yavaş, CHP Parti Meclis Üyeleri Oğuz Kaan Salıcı ve Semra Dinçer ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra parti üyeleri ve delegeler katılım sağladı.