CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol: Ankara İl Örgütü taraftır, Ankara İl Başkanı taraftır

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: ÜNAL AYDIN – MEHMET MEHMETLİOĞLU – ONUR BİNGÖL / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda; "Ankara İl Örgütü taraftır, Ankara İl Başkanı taraftır. Ankara örgütüne sağcı diyen ağzından çıkanı kulağıyla duyacak. Genel Başkan'ın halkla hiçbir sorunu yok, Anıtkabir'e girdik oradaki sevgi selini ben gördüm. 29 Ekim'de bir referandumsa referandum yapıldı. Bize hiç kimse genel başkan adayı dayatamaz. Genel başkan olacak çok sayıda devrimci, demokrat arkadaş aramızda. Onlardan birini seçeceğiz. Özgür Özel ve arkadaşlarına da bir tavsiyem var, akşam buradan yenilmenin üzüntüsüyle değil demokratik bir mücadelenin tarafı olmanın gururuyla çıkacaksınız, yenileceksiniz" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kurultay'da CHP Ankara il Başkanı Ümit Erkol da konuştu. Genel Başkanlık yarışından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Erkol, konuşması esnasında değişimciler tarafından yuhalandı. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, yuhalayanları uyarırken, Erkol'dan da konuşmasını kişiselleştirmemesini istedi. Erkol, şunları söyledi:

"ANKARA İL ÖRGÜTÜ TARAFTIR, ANKARA İL BAŞKANI TARAFTIR"

"Bu kurultay, tarihi bir kurultay oldu bile. Sayın Genel Başkan'ın konuşmasıyla tarih yazımı başladı, yarın bu tarih yazımı devam edecek. Bu kurultayda yenilenme olacak. Bu kurultay yıllardır partinin olanaklarını kullanan bir avuç bürokratik elitin yarın tarihin karanlık sayfalarına gönderildiği bir kurultay olacak. Yıllardır partinin olanaklarını kullanacaksınız bugün buradan solculuk dersi vereceksiniz. Bu ülkenin her kritik noktasında izimiz var. Ankara İl Örgütü taraftır, Ankara İl Başkanı taraftır. Ankara örgütüne sağcı diyen ağzından çıkanı kulağıyla duyacak.

"ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARINA DA BİR TAVSİYEM VAR, AKŞAM BURADAN YENİLMENİN ÜZÜNTÜSÜYLE DEĞİL DEMOKRATİK BİR MÜCADELENİN TARAFI OLMANIN GURURUYLA ÇIKACAKSINIZ"

Genel Başkan'ın halkla hiçbir sorunu yok, Anıtkabir'e girdik oradaki sevgi selini ben gördüm. 29 Ekim'de bir referandumsa referandum yapıldı. Bize hiç kimse genel başkan adayı dayatamaz. Genel başkan olacak çok sayıda devrimci, demokrat arkadaş aramızda. Onlardan birini seçeceğiz. Özgür Özel ve arkadaşlarına da bir tavsiyem var, akşam buradan yenilmenin üzüntüsüyle değil demokratik bir mücadelenin tarafı olmanın gururuyla çıkacaksınız, yenileceksiniz.

"ÖRGÜTÜN LİSTESİYLE BÜROKRATİK ELİT ARASINDA BİR YARIŞ OLACAK"

Örgüt başkanlarının iradesini koyduk, 55 örgüt başkanından bahsettik, birazdan divana imzalar verilecek.. Örgütün, delegenin kimin yanında olduğunu herkes görecek. Bu akşam Sayın Genel Başkanı seçeceğiz, yarın CHP'nin en köklü değişimini yapacağız. Yarın karşınıza örgütün listesi çıkacak. Örgütün listesiyle bürokratik elit arasında bir yarış olacak. Bürokratik eliti elinizin tersiyle bir kenara itin, örgütün listesini seçin. Bizim yolumuz direnenlerin, idam sehpalarına yürüyenlerin yolu. Biz iki tane ıslıklayan adamdan korkmayız. Bizim yolumuz, ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen diyen Bülent Ecevit'in yolu. Kenan Evren'den korkmadık kimseden korkmayız. Yarın 81 il örgütünü kucaklayacağız. Ankara İl Başkanı tehdit edilecek bir kişi değildir. Beni ıslıklayanları da selamlıyorum, yarın her şey çok güzel olacak."