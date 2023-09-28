CHP, Anayasa Mahkemesinin ek MTV iptali istemini reddetti

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Anayasa Mahkemesinin (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetmesine ilişkin, "Gerekçeli karar olmadan bu türden açıklamalar hukuken belirsizlik yaratmaktadır." dedi.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin, 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere alınacak ek MTV ödenmesini öngören yasal düzenlemenin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğunu anımsattı.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu yasal düzenlemenin iptali istemini reddettiği yönünde haberler okuduklarını belirten Köksal, şunları kaydetti:

"Gerekçeli karar olmadan bu türden açıklamalar, hukuken bir belirsizlik yaratmaktadır. Olması gereken, durumun aciliyeti de göz önünde bulundurulduğunda, Anayasa Mahkemesinin, CHP Grubu olarak yaptığımız bu başvuruyu bir an önce görüşüp karara bağlaması ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanarak tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunması gerekirdi. Ama böyle bir durumda ek MTV mükellefleri ne yapacağını bilememektedir. Kararın reddedildiğine dair sadece duyuru yapılması hukuka aykırıdır. 'Gerekçeli karar daha sonra yazılacak' denilerek, 'reddedildi' denilerek haber sızdırılması hukuka aykırıdır."

Köksal, deprem yardımları ile MTV'yi ilişkilendirerek "vatandaştan vergi adı altında para alınmasının" akıl almaz bir durum olduğunu savunarak, "Ek MTV taksitlerinin ilki Ağustos ayında ödenirken, iptal edilmemesi nedeniyle ikinci taksitinin Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi istenecek. Vatandaşlarımız kararın iptalini beklerken bu türden bir basın duyurusu kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.