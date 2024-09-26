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CHP Anayasa Mahkemesi'ne Vergi Paketi İptali İçin Başvurdu

CHP Anayasa Mahkemesi'ne Vergi Paketi İptali İçin Başvurdu
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını duyurdu. Günaydın, başvurularının gerekçelerini sıralayarak çeşitli hukuki ilkelere ve eşitlik ilkelerine aykırılıklar olduğunu ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 'Vergi paketi' olarak anılan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını açıkladı.

CHP'li Gökhan Günaydın, AYM'ye yaptıkları başvuruya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Günaydın, "CHP Grubu olarak, 2 Temmuz 2024 tarihli ve 3260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Temmuz 2024 tarihli ve 7542 sayılı, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin AYM nezdinde yürürlüğü durdurma istemiyle iptal davası açtık" dedi.

Başvurunun gerekçelerini sıralayan Günaydın, "Mülkiyet hakkının ve mahkeme kararlarının bağlayıcılığı ilkesinin aksine kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri üzerine ödeme yapmaları durumunda istihkak sahibinden borcu yoktur belgesi istemesi. Mülkiyet hakkının ve verginin kanuniliği ilkesinin aksine gelir ve kurumlar vergisinde, vergi tevkifatı ve vergi kesintisi yapılacak sektör veya faaliyet konularının kanuni ölçüt olmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenmesi. Devletin engellilerin korunmasına yönelik pozitif yükümlülüğünün aksine malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşyanın ithalinden katma değer vergisi (KDV) alınması. Mülkiyet hakkının aksine faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerin bünyesinde bulunan sonraki döneme devreden KDV tutarlarının, devralan şirkette indirilecek KDV olarak kullanılabilmesi için yapılacak vergi incelemelerinin zaman aşımına tabi olmaması. Mülkiyet hakkının aksine 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, hesaplanan katma değer vergisinden indirilememesi ve bu tutarın özel hesaba alınması. Ölçülülük ilkesinin aksine bazı tütün mamulleri bakımından Cumhurbaşkanı'nın birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye yönelik yetkisinin genişletilmesi" ifadelerini kullandı.

Günaydın, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Eşitlik ilkesi bağlamında sosyal güvenlik hakkının aksine Türkiye Kızılay Derneği ile bu derneğe ait veya bağlı işletmelerde çalışanların (varsa) emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmemesi, sosyal güvenlik hakkının aksine Cumhurbaşkanına kısa vadeli sigorta kollarının prim oranını belirleme yetkisi verilmesi, bütçe hakkının aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibine 2024 yılında ödenek eklemeye Cumhurbaşkanının yetkili kılınması. Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin sıfır olarak kabul edilebileceği güvenli limanların kanuni ölçüt olmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenmesi, Cumhurbaşkanının kanuni ölçüt olmaksızın sayılı türden küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı yerler ile sayılı türden yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinin uygulandığı yerleri belirlemesi. Seyahat özgürlüğünün aksine yurt dışına çıkış harcının 500 TL olarak belirlenmesi ve Cumhurbaşkanına üç katına kadar artırma yetkisi verilmesi. Kamu görevlilerinin özlük haklarının kanuniliği ilkesinin aksine Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nda istihdam edilen kişilerin özlük haklarının idarece belirlenmesi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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