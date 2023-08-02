CHP, Akbelen ormanlarıyla ilgili olağanüstü toplantı çağrısı yapacak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Akbelen ormanlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti. Özel, tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partinin seçtiği milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulunu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.