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CHP, Akbelen ormanlarıyla ilgili olağanüstü toplantı çağrısı yapacak

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Akbelen ormanlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti. Özel, tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partinin seçtiği milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulunu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Akbelen ormanları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti.

CHP'li Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulunu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Politika Haberler

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