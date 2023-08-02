CHP, Akbelen'deki Çevre Katliamını Meclis'e Taşıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Geçen hafta Akbelen'de çevre katliamı yaşandı. Bu çevre katliamının her boyutuyla incelenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede TBMM'yi 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağıracağız" dedi.

CHP'li Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin, "Geçen hafta Akbelen'de bir çevre katliamı yaşandı. Bu çevre katliamının her boyutuyla incelenmesi gerekmektedir. Sermaye emek çelişkisi, devletin tüm olanaklarının vatandaşın karşısında ve sermayenin emrinde kullandırılması, Türkiye'nin enerji ve maden politikasının maalesef sürdürebilir olmayan bir noktaya doğru hızla kayması, yalnızca enerji fiyatlarında artış nedeniyle başka yerlerden kömür taşımak yerine belki de binlerce yılda oluşmuş ormanı yok etmeye kalkan bu açgözlülüğün deşifre edilmesi gerekiyor. Biz, bu çerçevede TBMM'yi 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağıracağız" ifadelerini kullandı.Günaydın, Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin dilekçeyi, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.