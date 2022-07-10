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CHP, AK Parti heyetini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
CHP, AK Parti heyetini ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bayram çerçevesinde AK Parti heyetini ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bayram çerçevesinde AK Parti heyetini ağırladı.

CHP, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli parti temsilcilerini CHP Genel Merkezi'nde ağırlamaya başladı. Bayram ziyaretleri çerçevesinde CHP Genel Merkezi'ni ilk olarak AK Parti'yi temsilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Genel Merkez MKYK Üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Teşkilat Başkan Yardımcısı Zeynep Şahin'in yer aldığı heyet ziyaret etti. AK Parti heyetini CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog karşıladı. CHP'li Milletvekili Jale Nur Süllü, bayramlaşmada ekonomi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

CHP heyeti, daha sonra Demokratik Sol Parti (DSP) ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı. Bu buluşmalarda ise erken seçim ve gençlerin yurt dışına çıkması konuşuldu. - ANKARA

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