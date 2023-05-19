CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, Mazbatasını Aldı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, düzenlenen program ile mazbatasını aldı.

Adıyaman Adliyesinin salonunda düzenlenen programla, CHP'den milletvekili seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını Adıyaman İl seçim Kurulu üyesi Hakim Hatice Çetin'den aldı. Milletvekili Tutdere, aldığı mazbatasının ardından açıklamalarda bulunarak tek dertlerinin Adıyaman olduğunu ve her zaman Adıyaman'ın sesi olacaklarını dile getirerek, "14 Mayıs'ta yapılan seçimde Adıyaman halkımız, Adıyaman'ın değerli insanları bizi milletvekili olarak onurlandırdılar. Ben buradan Adıyaman halkına, sandığa giden, oyunu kullanarak tercihlerini yapan demokrasinin gereği olarak görevini yapan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 2018 yılı genel seçimlerinde yine değerli milletimiz Adıyaman'ımızı mecliste temsil etmemiz için bizlere görev vermişti. Beş yıl boyunca verilen vekaletin gereğini yerine getirdik. Adıyaman'ımızın sesi olduk. Gerger'inden Gölbaşı'na kadar, Çelikhan'dan Samsat'ına kadar, Sincik'ten Kahta'ya kadar, Tut'a kadar bütün kesimlerin sesi olduk. Adıyaman'ın halk mücadelesinde gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verdik. İnşallah 28. dönemde de aynı cesaretle aynı kararlılıkla Adıyaman'ımız adına, milletimiz adına çalışacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi ya da endişesi olmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN