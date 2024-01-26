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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem konutları ve konteyner kenti inceledi

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da deprem konutlarının yapıldığı inşaat alanını ve konteyner kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ayrıca tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunlar ve sulama projelerinin hayata geçmemesi konuları da konuşuldu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem konutların yapıldığı inşaat alanı ve konteyner kentte incelemede bulundu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'daki ziyaretlerinin ilk durağı olan Ziraat Odası'nda Başkan Yaşar Özkan ve üyelerini ziyaret ederek, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Adıyaman'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunları, başlıca tütün ve badem yetiştiriciliği, depremden sonra hayvan yetiştiricisinin yaşadığı sıkıntılar ve sulama projelerinin hayata geçmemesi konuları konuşuldu.

Milletvekili Tutdere, "Mayamızda tütün var. Tütünle ilgili olarak iktidarın uyguladığı politikalar yanlış. Öncelikle bu ülkede yetişen ürüne hapis cezası kaldırılmalı, uluslararası firmalara uygulanan tütün politikaları ile yerli tütüne uygulanan politikalar birbirinden ayrılmalı, yerli tütün için yeni bir tütün yönetmeliği hazırlanmalı. Tütün Üst Kurulu sözleşme yaparken çiftçiyi koruma altına almalı, sarmalık tütünde yaşanan sözleşme sorunu giderilmeli. Çiftçi büyük kartellerin insafına terk edilmemelidir. Adıyaman'ımızda maalesef sulama konusunda da ciddi problemlerimiz var. Atatürk Barajının yanındayız ama tarım arazilerimizin yüzde 87'sinde kuru tarım yapılıyor. Bu, iktidar için utanılacak bir durum. Çocukluğumuzdan beri gerçekleştirilmeyen sulama projeleri de bir başka sorun. Koçali Barajı 20 yıldır seçim malzemesi olarak kullanılıyor ama sonuç yok" diye konuştu.

Milletvekili Tutdere daha sonra TOKİ Örenli'de devam eden konutların inşaat alanını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Tutdere, son olarak K13 Konteyner Kent'i ziyaret etti. Burada Kaymakam Emre Açar'dan konteyner kentin şartları ile ilgili bilgi alan Milletvekili Tutdere, konteyner kentten ayrılmadan önce vatandaşın taleplerini de dinledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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