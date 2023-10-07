CHP Adana İl Kongresi'nde Barış Bektaş'tan açıklama

Kamera: DURSUN ALKAYA

Adana il Kongresi'nde divan başkanı olarak seçilen CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş; "İlk kez bu dönem partimize bırakın üye olmayı oy verdiği dahi şüpheli siyasete meraklı akademisyenlerin, bir takım yazarların medya eliyle partimizin süreçlerine müdahale etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Biz 100 yıllık teamülleri, uygulamaları olan bir partinin neferleriyiz. Yerel seçimlerden önce hızla toparlanacağız. Hızla dahil edilmeye çalışıldığımız bu linç kültürüne reddederek, kolektif bir sorumluluğu üzerimize alıp süreçlerimizi yönetecek ve sağlıklı bir süreçle yerel seçimlere ulaşacağız" dedi.

CHP Adana İl Kongresi bugün toplandı. Kongre Divan Başkanı, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş seçildi. Bektaş, konuşmasında şunları söyledi:

"KOLEKTİF BİR SORUMLULUĞU ÜZERİMİZE ALIP SAĞLIKLI BİR SÜREÇLE YEREL SEÇİMLERE ULAŞACAĞIZ"

"Parti olarak 100. yılımızda zor zamanlardan geçiyoruz ama ciddi bir alt yapımız, şanlı bir tarihimiz var. İnsanların belki de atladığı şey bu. İlk kez bu dönem partimize bırakın üye olmayı oy verdiği dahi şüpheli siyasete meraklı akademisyenlerin, bir takım yazarların medya eliyle partimizin süreçlerine müdahale etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Onların atladıkları bir şey var, biz hukuk bürolarında yazılmış dilekçelerle, İçişleri Bakanlığına verilmiş dilekçelerle kurulmuş bir parti değiliz. Biz savaş meydanlarında kurulmuş, kökleri Kuvay-ı Milliye'ye dayanan bir geleneğin partisiyiz. Biz 100 yıllık teamülleri, uygulamaları olan bir partinin neferleriyiz. Yerel seçimlerden önce hızla toparlanacağız. Hızla dahil edilmeye çalışıldığımız bu linç kültürüne reddederek, kolektif bir sorumluluğu üzerimize alıp süreçlerimizi yönetecek ve sağlıklı bir süreçle yerel seçimlere ulaşacağız.

"CHP KÜLTÜRÜNDE GÖREVLER SONA ERİNCEYE KADAR ELEŞTİRİLERİMİZİ KURUMSAL İŞLEYİŞ İÇİNDE YAPACAĞIZ"

Mahkeme kadıya mülk değil, herkesin görevinin bir sonu var. CHP kültüründe görevler sona erinceye kadar eleştirilerimizi kurumsal işleyiş içinde yapacağız. Hiciv elbette ki geleneklerimizin bir parçası ama bunu asla linç kültürüne döndürmeyeceğiz. Burada seçilecek arkadaşlarımız da partimizin yüz, onuru olacak, onlara sahip çıkacağız. Kongre sürecinde de sizden istirhamım kişilik haklarına tecavüzden bireysel savunma yaratacak sataşmalardan uzak partimize katkı verici bir süreçle divanımızı yönetelim, biz bu anlayış içerisinde olacağız."