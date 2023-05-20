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CHP ABD Temsilcisi Özcan'dan Yurt Dışı Seçmenlerine Çağrı

CHP ABD Temsilcisi Özcan'dan Yurt Dışı Seçmenlerine Çağrı

Politika Haberleri

CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilcisi Yurter Özcan, yurt dışında oy kullanmak için 7 saatlik bir yolculuk yapan seçmenlere çağrıda bulundu.

CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilcisi Yurter Özcan, "Dün gece San Francisco'dan yola çıkan arkadaşlarımız 7 saatlik yoldan sonra Los Angeles'a vardılar. Oylarını birazdan kullanacaklar. Mahallesindeki okulda oy kullanmaya gitmeyen yaklaşık 7 milyon seçmen bu çabayı biraz takdir edin, biraz kendinize örnek alın" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Türkiye'nin büyükelçilikleri, konsolosluklar, gümrük ve sınır kapılarında yurt dışı seçmenlerin oy verme işlemi bugün başladı.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Dün gece San Francisco'dan yola çıkan arkadaşlarımız 7 saatlik yoldan sonra Los Angeles'a vardılar. Oylarını birazdan kullanacaklar. Mahallesindeki okulda oy kullanmaya gitmeyen yaklaşık 7 milyon seçmen bu çabayı biraz takdir edin, biraz kendinize örnek alın" dedi.

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Kaynak: ANKA / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet Halk Partisi San Francisco Los Angeles Politika Haberler

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