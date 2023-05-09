CHP ABD Temsilcisi: Oylarınız güvende

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için kullanılan oyların ABD'den Türkiye'ye doğru hareket edeceğini açıkladı. Yurtdışında yaşayan seçmenlerin oy verme işlemi bugün sona eriyor.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için kullanılan oyların ABD'den Türkiye'ye doğru hareket edeceğini ifade ederken, "ABD'de oy kullanılan her şehirden çıkan ekipte CHP adına görevli bir arkadaşımız var. İçiniz rahat olsun, oylarınız güvende" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta 13'üncü Cumhurbaşkanını ve 28'inci Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Yurtdışında yaşayan seçmenlerin 27 Nisan'da başladığı oy verme işlemi bugün sona erecek.

ABD'de oy verme işlemleri tamamlanırken CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, sosyal medya hesabından "ABD'de kullanılan oylarla havalimanına geldik. Birkaç saat sonra Türkiye'ye hareket edeceğiz. ABD'de oy kullanılan her şehirden çıkan ekipte CHP adına görevli bir arkadaşımız var. İçiniz rahat olsun, oylarınız güvende" açıklamasını yaptı.