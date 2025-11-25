CHP 39. Olağan Kurultayı Öncesi Özgür Özel'in Toplantıları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek CHP 39. Olağan Kurultayı öncesinde, perşembe günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Özel, 27 Kasım'da parti genel merkezinde ilk olarak MYK toplantısına başkanlık edecek. Saat 09.00'da basına kapalı yapılacak toplantıda, kurultay öncesi son çalışmalar değerlendirilecek.

Özel, MYK'nin ardından PM üyeleriyle de toplantı yapacak. Saat 10.00'da Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantıda, 39. Olağan Kurultay için MYK tarafından hazırlanan çalışma raporu görüşülüp, karara bağlanacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in, olağan kurultay kapsamında 30 Kasım'da yapılacak PM üye seçimlerinde delegeye sunacağı anahtar listesinde, önceki kurultayların aksine değişikliğe gitmesi öngörülüyor.

Bu nedenle genel merkezdeki toplantılarda MYK ve PM üyeleriyle bir araya gelecek Özel, bazı isimlere bugüne kadarki çalışmaları sebebiyle teşekkür edecek.

İl başkanları genel merkezde toplanacak

CHP'de olağan kurultay kapsamında son seçilen il başkanları da genel merkezde toplanacak. 81 il başkanı, sırasıyla; İl Başkanları Toplantısı, Program Hazırlık Komisyonu Toplantısı, Tüzük Hazırlık Komisyonu Toplantısı ve Sonuç Bildirgesi Hazırlık Komisyonu Toplantısı gerçekleştirecek.

Kurultayın ilk günü parti tüzüğünde değişikliğe gidilmesi planlanıyor

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ilk günü olan 28 Kasım'da, hazırlanan parti programı delegelerin takdirine sunulacak.

İlk gün ayrıca, PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişikliklerin de yapılması planlanıyor.

Böylece partinin kayıtlı 1300'ün üzerinde delegesi, yeni parti programının yanı sıra, parti tüzüğünde kendilerine sunulan bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi için oy kullanacak.

Partinin 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olağan kurultayının ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması ve itiraz için 3 gün süre olacak.

Kurultaydan sonraki ilk cumartesi CHP'nin Genel Başkanı, kurultayda belirlenen PM üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün genel merkezdeki PM toplantısı sonucu, yeni MYK üyeleri kamuoyuyla paylaşılacak.