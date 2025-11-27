CHP 39. Olağan Kurultayı Öncesi İl Başkanları Toplandı
CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde 81 il başkanının katılımıyla yapılan toplantıda, 39. Olağan Kurultay öncesi hazırlıklar ve il başkanlarının görüşleri ele alındı.
CHP'nin yarın başlayacak 39. Olağan Kurultayı öncesinde, il başkanları toplantısı yapıldı.
Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, 81 il başkanının katılımıyla düzenlenen toplantı 1 saat sürdü.
Toplantıda, kurultay öncesi hazırlıklar ile il başkanlarının görüş ve önerileri ele alındı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika