Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı'ndan Yenilikçi Hedefler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda kabul edilen sonuç bildirgesinde, partinin toplumsal muhalefet ve sivil toplumla daha güçlü ilişkiler geliştireceği, katılımcı ve yenilikçi bir parti programı oluşturulacağı vurgulandı. Hedefler arasında ekonomik ve sosyal adaletin sağlanması ve Türkiye'nin güvenliğinin artırılması yer alıyor.

CHP 39. Olağan Kurultayı Sonuç Bildirgesi'nde "Türkiye İttifakı anlayışıyla, partimizin toplumsal muhalefet ve sivil toplumla olan ilişkileri dayanışmayla büyümeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. olağan kurultayının ikinci gününde, komisyon tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi delegenin oyuna sunuldu.

Oy birliğiyle kabul edilen sonuç bildirgesinde, CHP'nin gücünü tarihinden, halktan ve haklı olmaktan aldığı belirtildi.

CHP'nin, Atatürk'ün yolundan yürüyenlerin, Cumhuriyet'e sadakatle bağlı olanların partisi olduğu vurgulanan bildirgede, yeni parti programının katılımcı, kapsayıcı ve yenilikçi bir biçimde hazırlandığı aktarıldı.

39. olağan kurultayın ardından yeni parti programı ve oluşturulacak kapsamlı hükümet programını temel alarak halkla birlikte örgütlü ve güçlü bir mücadele yürütüleceği ifade edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Yeni oluşacak kurullarımız, politika üretiminden kampanya stratejilerine, örgütsel kapasitenin güçlendirilmesinden dijital altyapının geliştirilmesine, örgüt birimleriyle genel merkez arasındaki eş güdümün artırılmasından saha çalışmalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine kadar iktidar mücadelesinin bütün stratejik, siyasal ve örgütsel boyutlarını inşa edecektir.

Türkiye İttifakı anlayışıyla, partimizin toplumsal muhalefet ve sivil toplumla olan ilişkileri dayanışmayla büyümeye devam edecektir. Ayrıca yeni dönemde dijitalleşmiş, veriye dayalı, katılımcı ve şeffaf bir örgüt yapısı kurmak, üyelerimizin karar alma süreçlerine doğrudan ve daha güçlü katılımını sağlamak temel önceliğimiz olacaktır. Hedefimiz, ekonomik ve sosyal adaleti tesis edecek, üretimi dönüştürecek, insan onuruna yaraşır nitelikli istihdam yaratacak bir kalkınma stratejisini hayata geçirmektir. Hedefimiz, Türkiye'nin her alanda güvenliğini sağlamak ve dirençliliğini artırmaktır. Türkiye'yi yeniden bölgesel barışın, Avrupa kurumlarıyla uyumlu demokratik standartların ve çok taraflı diplomasi geleneğinin güçlü bir aktörü yapmaktır."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.