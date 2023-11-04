CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel adaylığı için yeterli imza sayısına ulaşıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yeterli imza sayısına ulaştığını açıkladı.

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'na başkanlık eden Ekrem İmamoğlu, genel başkan adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bin 366 delege arasından yeterli imza sayısına ulaştığını duyurdu. Genel başkanlığa aday olabilmeleri için aranan 68 delege imza sayısını Kılıçdaroğlu ve Özel'in aştığını belirten Divan başkanı İmamoğlu, "Sonuç olarak hem başvuruları olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Adaylıkları yeterli imza sayısına sahiptir ve iki adayımız olarak kurultayın biraz sonra seçim takviminde takdirlerine sunulacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANKARA