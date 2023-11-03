CHP 38. Olağan Kurultayı'na hazırlıklar tamamlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, "Kongrede kime oy verirse versin bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve iki genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza çıkacakları ve Türkiye'ye yeni bir umut, yeni bir heyecan oluşturacakları inancındayız" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, Ankara Arena Spor Salonu'nda partililerle birlikte 38. Olağan Kurultay çalışmaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Erol, kurultayı kim kazanırsa kazansın herkesin salondan dostça ayrılacağını söyledi. Genel Başkan adayı Özgür Özel'in temsilcileri ve Ekrem İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erol, "Divan yönetim süreciyle ilgili, kongre yönetim süreciyle ilgili de kendisini bilgilendirdik. Daha sonra gene partimizin genel başkan adayı olan Grup Başkanımız Özgür Özel'i temsilen arkadaşlarımız, milletvekillerimiz geldi. Onlarla da bir araya geldik. Kongre salonunun düzeniyle ilgili Sayın Özgür Özel'i destekleyen konukların, oturacakları alanlarla ilgili görevlendirmelerle ilgili afişlerini, pankartlarını asacakları alanlarla ilgili de bir mutabakata vardık. Bir protokol imzalayarak aramızda bir uzlaşma kültürüyle bu kongre sürecinin yaşanmasına yönelik güzel bir uyum ve güzel bir çalışma var. Kendilerine de bu uyumlu çalışmaya katkı sundukları için ayrıca teşekkür ederim. Yarın sabah 10.00'dan itibaren hazır olan cetvellerimiz delegelerimiz tarafından imzaya açılacak. Sanıyorum 10.30 veya 11.00 gibi genel başkanımız hazır ol cetvellerinin imzalanması ve çoğunluğunun sağlanmasından sonra salona giriş yapacak. Cumartesi günü genel başkanlık seçimimizi yapacağız. Genel başkanlık seçimimizden sonra da pazar günü Parti Meclisi seçimimizi yapacağız. Kongrede kime oy verirse versin bütün delegelerimizin, bütün milletvekillerimizin ve iki genel başkan adayımızın bu kongre salonundan omuz omuza bir birlikteliği yansıtan bir anlayışla çıkacakları ve Türkiye'ye yeni bir umut, yeni bir heyecan oluşturacakları inancındayız" ifadelerini kullandı.

"Konuklarımızın burada en iyi şekilde ağırlanmasıyla ilgili bir mutabakata vardık"

Kurultayda herhangi bir tartışma olmasını beklemediklerini söyleyen Erol, "Aramızda hiçbir ayrılık yok. Herhangi bir tartışma konusu olacak herhangi bir konu yok. Aramızda konuşarak, anlaşarak bütün iki adayımızın da Türkiye genelinden bütün teşkilatlarımızdan, örgütlerimizden gelen konuklarımızın burada en iyi şekilde ağırlanmasıyla ilgili bir mutabakata vardık" dedi.

Çarşaf liste konusunda da açıklama yapan Erol, "Sayın genel başkanımızın bu konuda bir açıklaması ve değerlendirmesi var. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri geçmişte de çarşaf liste olmuştu. Yine çarşaf olacak diye biliyorum. Sayın genel başkanımızın o konuda bir açıklaması var" dedi.

"Özgür Özel'in afişlerinin asılacağını söyledik"

Bir basın mensubunun salonda Özgür Özel'e dair bir pankart ya da afiş olmadığını sorması üzerine Erol, "Dışarıda Sayın Özgür Özel'in her tarafa afişleri ve pankartları asıldı. Hatta bugün konuşmamızda bir işte karşı tribünleri Özgür Özel'i destekleyen konuklara verdik ve arkasında sayın genel başkanımızın afişleri vardı. Hatta o afişlerin bile indirilip, Özgür Özel'in afişlerinin asılacağını söyledik. Sanıyorum öğleden sonra o çalışmayı da yapacaklar. Hiçbir yasaklama yok, tam tersine talep edilen bütün talepler yerine getirilerek, burada herkesin demokratik bir ortamda hakkını, hukukunu arayan bir süreci yaşaması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz" diye konuştu. - ANKARA