CHP 38. Olağan Kurultayı Davasında İlk Duruşma Yapıldı

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın, 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılanmasına başlandı. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan norm denetimi başvurusuna yönelik 5 aylık sürenin dolmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerine başvuruldu. Sona gelinen soruşturmada iddianame tamamlandı. İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli sıfatıyla yer aldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise 'müşteki' olarak gösterildi. İddianamede, İmamoğlu'nun divan başkanı olduğu CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, diğer sanıklarla birlikte bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

DURUŞMA 13 OCAK'A ERTELENDİ

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına yalnızca taraf avukatları katıldı. CHP'nin avukatı Mehmet Can Keysan ile eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, usul eksikliklerinin giderilmesini talep ederek, "Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru üzerine beklenmesi gereken 5 aylık süre dolduktan sonra savunmalar alınsın" dedi. Hakim, taraflardan davanın devam edip etmeyeceklerine ilişkin görüş bildirmelerini isteyerek, "İki defa görevsizlik kararı verdim, bu nedenle sizlerden görüş bekliyorum" ifadelerini kullandı. Ara karar kuran mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan norm denetimi başvurusuna yönelik 5 aylık sürenin dolmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.