Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde oylama başladı. CHP İstanbul il başkanının ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarışıyor. Kongrede 600'den fazla il delegesi oy kullanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde oylama başladı.

CHP İstanbul il başkanının ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarışıyor. Öğle saatlerinde başlayan kongrede yapılan konuşmaların ardından oylama başladı. Kongrede 600'den fazla il delegesi oy kullanacak. - İSTANBUL