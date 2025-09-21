CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK Seçimleri Tamamlandı

PM VE YDK SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan seçimi için oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından delegeler, Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi için Kurultay Başkanlık Divanı'na sunduğu blok listeyi oyladı. Saat 16.00'da biten oy kullanma işlemi sonrası 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesi resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. PM listesinin 8'i ise Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi. Özgür Özel'in blok listesinde PM'de tek isim değişti. PM listesinde, yurt dışında bulunduğu için toplantılara devam edemediği gerekçesiyle Ahmet Hakan Uyanık yerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Sercan Çığgın yer aldı. YDK listesinde ise Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.

LİSTEDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

52 kişilik PM listesinde yer alan isimler şöyle;

Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci Binici, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Sercan Çığgın, Uygar Parçal.

PM listesine BKSP'den giren 8 kişi ise; Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Emine Uçak Erdoğan ve Baran Seyhan oldu.

YDK listesinde yer alan isimler ise; Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Harika Taybıllı, Ekincan Aksoy, Remzi Kazmaz'tan oluştu.