CHP 102. Yıl Koşusu'na Katılan Özgür Özel, Kutlamaları Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 102. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen koşuya katıldı ve etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, bilim, kültür, sanat ve siyasetin ön plana çıktığı bir hafta geçirdiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı.

Burada partililer ve maraton koşucularıyla 10 kilometre kateden Özel, bitişin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilim, kültür, sanat ve siyasetle dolu bir hafta geçirdiklerini söyledi.

Özel, partilerinin 150. ve 200. kuruluş yıl dönümlerinde de koşular yapılması temennisinde bulunarak, koşuya katılan herkesi tebrik etti.

Daha sonra 102. yıl dönümü kapsamında ODTÜ Ormanı'na fidan diken Özel, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
