CHP 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaparak, partinin geçmiş mirasıyla yeni yüzyıla hazırlandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız." paylaşımında bulundu.