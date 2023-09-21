Chicago, göçmenlerin kışlık kamplara taşınması için güvenlik firmasıyla sözleşme imzaladı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kenti, göçmenlerin karakollardan ve havalimanlarından kışlık kamplara taşınması için özel bir güvenlik firmasıyla 30 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında, çoğunluğu polis karakolları ve havaalanlarında yaşayan göçmenlerin kışlık kamplara gönderilmesi planlanıyor.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kenti, sığınma talebinde bulunan göçmenlerin karakollardan ve eyaletteki iki havalimanından kışlık kamplara taşınması için özel bir güvenlik firmasıyla yaklaşık 30 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Chicago'nun güvenlik şirketi GardaWorld ile anlaşmaya vardığı yaklaşık 30 milyon doları bulan sözleşme kapsamında, çoğunluğu polis karakollarının yanı sıra O'hare ve Midway havaalanlarında yaşayan göçmenlerin kışlık kamplara gönderilmesi öngörülüyor.

Sözleşmenin amacının, göçmenlere yönelik geçici barınma çözümleri ve ilgili hizmetleri sağlamak olduğu belirtiliyor.

Chicago Belediyesi Basın Sekreteri Ronnie Reese, sözleşmeye ilişkin basına verdiği demeçte, hedeflerinden birinin karakolları mümkün olan en kısa sürede boşaltmak olduğunu söyledi.

Söz konusu kışlık kampta kurulan çadırların Chicago'nun çetin kış koşulları hesaba katıldığında ısınma kapasitesine ilişkin soru işaretlerinin devam ettiği kaydediliyor.